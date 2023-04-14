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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ в войне против Украины уже превысили 181 тыс. – Генштаб

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на 415-е сутки полномасштабной войны уничтожили уже 181 090 российских оккупантов.

Только за предыдущие сутки было ликвидировано полтысячи захватчиков.

Потери РФ на 14 апреля 2023

  • личного состава – около 181 090 (+500),
  • танков ‒ 3 650 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 069 (+16),
  • артиллерийских систем – 2 784 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 535,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 283,
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 339,
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 640 (+3),
  • специальной техники – 321 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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