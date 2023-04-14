Потери РФ в войне против Украины уже превысили 181 тыс. – Генштаб
Украинские защитники на 415-е сутки полномасштабной войны уничтожили уже 181 090 российских оккупантов.
Только за предыдущие сутки было ликвидировано полтысячи захватчиков.
Потери РФ на 14 апреля 2023
- личного состава – около 181 090 (+500),
- танков ‒ 3 650 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7 069 (+16),
- артиллерийских систем – 2 784 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 535,
- средств противовоздушной обороны ‒ 283,
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 339,
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 640 (+3),
- специальной техники – 321 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина