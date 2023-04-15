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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Автоматы – старье, половина клинит: оккупанты жалуются, что им нечем воевать

Российский военный, который, вероятно, воюет против Украины на Запорожском направлении, рассказал жене о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ и пожаловался на отсутствие надлежащего оружия.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило их телефонный разговор.

— Мы тут сами как в окружении..Стреляют со всех строн…Тут все согласны все деньги отдать и домой…С нас толку никакого. У нас ни техники нет, что мы им противопоставим? Ничего. Они снаряды на нас не переводят. А потом, когда нужно будет, за один раз раз*****т — и все. И автоматы повыдавали нам старые все…половина клинит, — жалуется оккупант.

Также он вспоминает в разговоре о больших полях пшеницы на Запорожье, которые стоят неубранные с прошлого года именно из-за российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГУР
Армия России, Война в Украине, ВСУ, Разведка, Російська агресія
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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