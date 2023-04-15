Российский военный, который, вероятно, воюет против Украины на Запорожском направлении, рассказал жене о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ и пожаловался на отсутствие надлежащего оружия.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило их телефонный разговор.

— Мы тут сами как в окружении..Стреляют со всех строн…Тут все согласны все деньги отдать и домой…С нас толку никакого. У нас ни техники нет, что мы им противопоставим? Ничего. Они снаряды на нас не переводят. А потом, когда нужно будет, за один раз раз*****т — и все. И автоматы повыдавали нам старые все…половина клинит, — жалуется оккупант.

Также он вспоминает в разговоре о больших полях пшеницы на Запорожье, которые стоят неубранные с прошлого года именно из-за российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : ГУР

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