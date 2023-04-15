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Україна
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 15.04.2023 — ситуация на фронте

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 15.04.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 15 апреля 2023 года

ISW

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов врагом по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Войска врага присутствуют в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник обстрелял Галагановку Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщину, Волфино Сумской области, а также Казачью Лопань, Токаревку, Малые Проходы, Стрелечье, Лукьянцы, Нескучное, Старицу, Волчанск, Нестерно и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отбили вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.

Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине
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