Минус 460 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за последние сутки
Российская армия в войне с Украиной за минувшие сутки потеряла по меньшей мере 460 своих солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас общее количество потерь личного состава противника составляет около 181 550 человек.
Потери РФ в войне на 15.04.2023:
- личного состава — около 181 550 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3653 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2785 (+1) ед,
- РСЗО — 535 ед,
- средств ПВО — 283 ед,
- самолетов — 307 ед,
- вертолетов — 293 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед,
- специальной техники — 324 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко