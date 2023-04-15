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Марта Бондаренко, редактор ленты

На Херсонщине оккупанты воруют масла из электротрансформаторов — Генштаб

електропідстанція
Фото: Pixabay

В населенных пунктах оккупированной Херсонской области российские захватчики сливают масла из электротрансформаторов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, оккупанты мародерят в Новокаховском районе.

Захватчики сливают масла из электротрансформаторов, а это приводит к обесточиванию улиц населенных пунктов района.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской и Херсонской областях оккупанты с конца апреля планируют начать принудительную эвакуацию населения в Крым.

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На Херсонщине оккупанты воруют масла из электротрансформаторов — Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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