На Херсонщине оккупанты воруют масла из электротрансформаторов — Генштаб
В населенных пунктах оккупированной Херсонской области российские захватчики сливают масла из электротрансформаторов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, оккупанты мародерят в Новокаховском районе.
Захватчики сливают масла из электротрансформаторов, а это приводит к обесточиванию улиц населенных пунктов района.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской и Херсонской областях оккупанты с конца апреля планируют начать принудительную эвакуацию населения в Крым.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко