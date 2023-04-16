Оккупанты второй день подряд наносят авиаудары по предприятиям Черниговщины
Российская армия в ночь на Пасху нанесла авиаудар по пограничью Черниговской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Север.
— К вечеру Пасхи российская армия в очередной раз нанесла поражение с воздуха по пограничье Черниговской области. Около 23:30 (15 апреля, — Ред.) зафиксирован авиаудар по предприятию в г. Семеновка, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сейчас на месте работают правоохранители, а спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, который вызвал авиаудар.
Накануне, 14 апреля, в Оперативном командовании Север уже сообщали об авиаударе врага в Семеновском районе Черниговской области.
Тогда враг атаковал промышленное предприятие управляемыми авиабомбами, но тогда, к сожалению, один работник получил ранения.
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