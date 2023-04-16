Российская армия в ночь на Пасху нанесла авиаудар по пограничью Черниговской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Север.

— К вечеру Пасхи российская армия в очередной раз нанесла поражение с воздуха по пограничье Черниговской области. Около 23:30 (15 апреля, — Ред.) зафиксирован авиаудар по предприятию в г. Семеновка, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас на месте работают правоохранители, а спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, который вызвал авиаудар.

Накануне, 14 апреля, в Оперативном командовании Север уже сообщали об авиаударе врага в Семеновском районе Черниговской области.

Тогда враг атаковал промышленное предприятие управляемыми авиабомбами, но тогда, к сожалению, один работник получил ранения.

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