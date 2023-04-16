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Резников ответил, почему западные партнеры сомневаются в предоставлении Украине вооружения

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Запад колеблется в передаче Украине необходимого вооружения, поскольку боится спровоцировать Россию.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Razon.

По его словам, Запад “давно живет по догме не провоцировать Россию”. Резников считает, что именно поэтому во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Украина не стала членом Альянса.

— Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами. Американцы были за, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других, — отметил глава Минобороны.

Министр отметил, что в результате это привело к оккупации части Грузии, Крыма, части Донецкой и Луганской областей, взрывам в Чехии и Болгарии, а также к отравлению в Солсбери.

Вторая ошибка Запада, по словам Резникова, заключалась в том, что считалось, что в случае военного столкновения маленькая советская армия встретится с гораздо большей и потерпит поражение.

— Ну, мы не советская страна с советской армией, — подчеркнул министр.

Ранее министр обороны Алексей Резников предложил иностранным специалистам, которые умеют обслуживать современную технику и имеют соответствующие разрешения, приехать работать в Украину.

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Источник: La Razon

Война в Украине, Запад, Летальное оружие, Алексей Резников
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