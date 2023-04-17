Россия должна заплатить за восстановление Украины, США ищут пути для привлечения активов РФ

Россия должна заплатить за восстановление поврежденной инфраструктуры в Украине.

Сейчас Вашингтон обсуждает с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов России с этой целью.

Об этом в интервью CNN заявила министр финансов Джанет Йеллен.

— Мировое сообщество, я думаю, ожидает от России, что она возьмет эту ответственность. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами, — сказала она.

Недавно стало известно, что в ЕС рассматривают план по инвестиции активов РФ для восстановления Украины.

Европейская комиссия рассчитывает получить доход в размере около 2,6% от инвестирования активов, принадлежащих российскому центральному банку, замороженных в соответствии с санкциями ЕС.

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