Россия должна заплатить за восстановление Украины, США ищут пути для привлечения активов РФ
Россия должна заплатить за восстановление поврежденной инфраструктуры в Украине.
Сейчас Вашингтон обсуждает с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов России с этой целью.
Об этом в интервью CNN заявила министр финансов Джанет Йеллен.
— Мировое сообщество, я думаю, ожидает от России, что она возьмет эту ответственность. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами, — сказала она.
Недавно стало известно, что в ЕС рассматривают план по инвестиции активов РФ для восстановления Украины.
Европейская комиссия рассчитывает получить доход в размере около 2,6% от инвестирования активов, принадлежащих российскому центральному банку, замороженных в соответствии с санкциями ЕС.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко