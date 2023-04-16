В Мариуполе на месте 29 многоэтажек теперь пустыня — Андрющенко
На месте почти 30 многоэтажек в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области осталась только пустыня.
Соответствующее видео показал советник мэра города Петр Андрющенко.
Он отметил, что именно так выглядит “русский мир”.
Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе погибли более 20 тыс. человек. Речь идет о данных, которые смогли подтвердить городские власти.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко