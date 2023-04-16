Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Мариуполе на месте 29 многоэтажек теперь пустыня — Андрющенко

В Мариуполе на месте 29 многоэтажек теперь пустыня — Андрющенко
Фото: Getty Images

На месте почти 30 многоэтажек в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области осталась только пустыня.

Соответствующее видео показал советник мэра города Петр Андрющенко.

Он отметил, что именно так выглядит “русский мир”.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе погибли более 20 тыс. человек. Речь идет о данных, которые смогли подтвердить городские власти.

Читайте также
Из-за нехватки ракет РФ стала применять перепрофилированные С-300 — Гуменюк
Обстріл церкви в Комишувасі 16 квітня 2023

Война в Украине, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В случае наступления ВСУ Черноморский флот России эвакуируется из Крыма — Якимяк
Яким'як
В РФ снова вернули ключевую роль в войне командующему десантников Теплинскому – разведка Британии
Михайло Теплинський - командувач Повітряно-десантних військ РФ
На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
В Мариуполе на месте 29 многоэтажек теперь пустыня — Андрющенко
Италия передала Украине самоходные артиллерийские установки M109L — СМИ
Фото: САУ m109
Из-за нехватки ракет РФ стала применять перепрофилированные С-300 — Гуменюк
Обстріл церкви в Комишувасі 16 квітня 2023
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь