В случае наступления ВСУ Черноморский флот России эвакуируется из Крыма — Якимяк
Черноморский флот России эвакуируется с Крымского полуострова в случае операции ВСУ по освобождению.
Такое заявление в эфире Общественного сделал начальник кафедры ВМС Национального университета обороны Украины Степан Якимяк.
– Основная задача Черноморского флота — не поддержка тех сил и войск, которые обороняются. Это будет скорее эвакуация. Как самого себя: всего флота, кораблей, сил, средств. Так и самое главное — это попытка похитить наше имущество из Крыма. Опыт показывает, можем вспомнить Вторую мировую войну. Это так происходило, – рассказал он.
По словам военного, в случае контрнаступления ВСУ флот РФ перебазируется в Новороссийск и другие порты в Черном море. Он отмечает, что во время операции по освобождению важно, чтобы ударные средства ВСУ могли достать российские корабли.
– К сожалению, для противника, его действия стереотипные, безынициативные. Опыт поражения крейсера Москва и другие успешные операции говорят о том, что мы имеем сейчас стратегическую инициативу, интеллектуальную инициативу и она никуда не делась, – отметил Якимяк.
Военный отметил, что уничтожение флагмана российского флота — крейсера Москва, позволило сломать планы противника на море и отогнать его корабли в Крым.
Напомним, 13 апреля 2022 года, украинские военные провели невероятную и, казалось бы, невыполнимую операцию — уничтожили российский ракетный крейсер Москва. Как удалось отправить на дно флагман Черноморского флота РФ читайте в материале Фактов ICTV.
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