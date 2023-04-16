В одном из районов Киева прогремел взрыв: пострадали два человека
Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования лиц после взрыва в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции Киева.
— Сегодня вечером в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями, — говорится в сообщении правоохранителей.
По предварительной информации, пишут полицейские, взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения.
— В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу, — сообщили в полиции.
Правоохранителями сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, а на месте работают профильные службы.
Напомним, накануне 18-летний подросток в Херсонской области получил ранения, когда играл с найденным гранатометом.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко