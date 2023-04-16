Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования лиц после взрыва в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции Киева.

— Сегодня вечером в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями, — говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительной информации, пишут полицейские, взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения.

— В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу, — сообщили в полиции.

Правоохранителями сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, а на месте работают профильные службы.

Напомним, накануне 18-летний подросток в Херсонской области получил ранения, когда играл с найденным гранатометом.

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