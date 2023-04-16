Чтобы прорвать российские линии обороны нужна “сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра” и это очень рискованное дело.

Об этом в интервью Financial Times рассказал бывший офицер британского Королевского инженерного корпуса Ник Ганнелл, который имеет большой опыт прорыва обороны противника.

Военный отмечает, что для Украины риски усиливаются тем, что на фронте ВСУ не имеют преимуществ в воздухе. По его словам, последний раз западные танки встречались с советскими Т-72 в Ираке в 2003 году, но тогда у коалиции во главе с США было подавляющее преимущество в воздухе.

По мнению Ганнелла российская авиация сможет “раздавить украинскую специальную инженерную технику”. Такого же мнения и бывший командир британского батальона механизированной пехоты Бен Барри

– Классический подход во время наземного наступления — прорваться в тыл противника, на одном или нескольких участках, и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без господства в воздухе редки, – отметил он.

Как пишет газета, ссылаясь на военных экспертов, типичная российская оборона состоит из минного поля, линии противотанковых надолбов — зарытых в землю бетонных пирамид, также известных как “зубы дракона”, — затем еще одно минное поле, линия окопов и блиндажей шириной в 400 метров и еще через 500 метров — противотанковый ров.

Согласно секретным документам, которые недавно слили в сеть, оценки американских военных свидетельствуют об их сомнениях в готовности ВСУ к прорыву такой обороны, как с точки зрения подготовки личного состава, так и с точки зрения запасов техники и боеприпасов.

Но ВСУ уже не раз недооценивали, говорит Глен Грант, еще один отставной британский офицер, который консультирует комитет по обороне Верховной рады

– Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к россиянам, то фронт посыплется и россияне побегут. Так же как, бежали во время контрнаступления под Харьковом, – сказал Грант.

Ранее мы рассказывали, что в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины, который изначально планировался на весну 2023 года, начали публиковаться сообщения о том, что наступательные действия украинской стороны, возможно, придется отложить.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что сегодня время работает в пользу Украины, поскольку возможность подготовиться к контрнаступлению дает ряд поражений оккупантов в попытке наступать на Донбассе, а также рост напряжения внутри самой России.

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