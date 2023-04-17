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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нам нужно убивать несовершеннолетних, женщин, всех: оккупант о “зачистке” мирного населения в Украине

Нам нужно убивать несовершеннолетних, женщин, всех: оккупант о “зачистке” мирного населения в Украине
Фото: Getty Images

Российские военные – настоящие изверги, которые готовы убивать детей и женщин.

Об этом свидетельствует новый перехват, который недавно сделала СБУ на Востоке Украины.

– Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: “стреляйте, нах*й”. Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку, – рассказывает своей жене российский военный, которого отправили в Украину в декабре 2022 года.

При этом его жена под влиянием пропаганды РФ совсем не удивляется новости о зверских убийствах, совершенных мужем, и наоборот, оправдывает действия рашистов:

– Мы когда дома были, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали.

В СБУ сообщают, что в настоящее время следователи расследуют более 34 тыс. дел по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что наемники российской террористической организации ЧВК Вагнера признались в расстреле мирных жителей в Бахмуте и Соледаре (Донецкая область).

Источник: СБУ
Армия России, Война в Украине, Убийство, Військові злочини, Пропаганда Росії, Російська агресія, Россия
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Ольга Чайко
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