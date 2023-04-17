Нам нужно убивать несовершеннолетних, женщин, всех: оккупант о “зачистке” мирного населения в Украине
Российские военные – настоящие изверги, которые готовы убивать детей и женщин.
Об этом свидетельствует новый перехват, который недавно сделала СБУ на Востоке Украины.
– Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: “стреляйте, нах*й”. Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку, – рассказывает своей жене российский военный, которого отправили в Украину в декабре 2022 года.
При этом его жена под влиянием пропаганды РФ совсем не удивляется новости о зверских убийствах, совершенных мужем, и наоборот, оправдывает действия рашистов:
– Мы когда дома были, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали.
В СБУ сообщают, что в настоящее время следователи расследуют более 34 тыс. дел по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, что наемники российской террористической организации ЧВК Вагнера признались в расстреле мирных жителей в Бахмуте и Соледаре (Донецкая область).
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко