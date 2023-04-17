Война в Украине

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Юля Захарченко, редактор ленты

Обстрел Запорожья и Сумской области: 418-й день войны (онлайн)

Ключевые события
00:13
Данилов прокомментировал возможные даты контрнаступления ВСУ
00:10
РФ заплатит за восстановление Украины: США ищут пути для привлечения активов
00:04
Российская армия атаковала Запорожскую область: выбиты стекла, разбиты фасады
00:03
Войска РФ обстреляли приграничные общины Сумской области
Обстрел Запорожья и Сумской области: 418-й день войны (онлайн)
17 апреля, 0:13

Данилов прокомментировал возможные даты контрнаступления ВСУ

Детали будущего контрнаступления воинов ВСУ на фронте знает только Украина, которая принимает все необходимые решения. Очень ограниченный круг лиц будут знать о стратегических шагах и всех обстоятельствах, которые будут в то время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Мы анализируем, систематизируем, докладываем президенту, главнокомандующему. Сегодня никто не может сказать, будет ли контрнаступление завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное и взвешенное, — объяснил он.

17 апреля, 0:10

РФ заплатит за восстановление Украины: США ищут пути для привлечения активов

Россия должна заплатить за восстановление поврежденной инфраструктуры в Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Сейчас Вашингтон обсуждает с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов России с этой целью.

— Мировое сообщество, я думаю, ожидает от России, что она возьмет эту ответственность. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами, — сказала она.

17 апреля, 0:04

Российская армия атаковала Запорожскую область: выбиты стекла, разбиты фасады

Оккупанты терроризируют мирных жителей Запорожской области, сообщает военная администрация.

По данным ОВА, вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, машины, но обошлось без пострадавших.

Сейчас все профильные службы работают на месте ударов: ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление РФ.

17 апреля, 0:03

Войска РФ обстреляли приграничные общины Сумской области

В Сумской области российские войска трижды обстреляли приграничные территории, в частности, Великописаревскую, Белопольскую и Шалыгинскую общины.

По данным Сумской областной военной администрации, зафиксировано по меньшей мере 16 ударов из вражеских минометов и артиллерии на территории региона.

Война в Украине
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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