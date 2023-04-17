Война в Украине

17 апреля, 0:13

Данилов прокомментировал возможные даты контрнаступления ВСУ

Детали будущего контрнаступления воинов ВСУ на фронте знает только Украина, которая принимает все необходимые решения. Очень ограниченный круг лиц будут знать о стратегических шагах и всех обстоятельствах, которые будут в то время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.