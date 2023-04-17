Утечка секретных данных США является специальной информационной операцией — Буданов

Слив секретных материалов США является стандартной специальной информационной операцией, но должного эффекта это не имело.

Об этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью NV.

— Прежде всего, нужно сказать, что все это является стандартной специальной информационной операцией. В этом и состоит самая большая проблема. Для того, чтобы создать, провести специальную информационную операцию, вам нужны как правдивые факты, так и видоизмененные или вообще вымышленные. Но они должны быть комбинированы, иначе это просто не работает. Поэтому стандартная формула для таких операций — это 70−80% правды общей, а 20−30% — это видоизмененные или искусственно созданные факты. Но именно они и являются ключевыми, — сказал он.

Буданов добавил, чтобы разобраться, нужен подробный анализ документов, на который необходимо время.

— Определенные разногласия мы там видим. А вот сколько там в процентах этого всего будет, поймем впоследствии, — сказал он.

Глава ГУР уверен, что целью утечки было скомпрометировать отношения между Украиной, США и другими странами, поэтому это событие не стало неожиданностью.

— Мы в режиме постоянных информационных нападений и специальных информационных операций живем длительный промежуток времени, — сказал он.

Кроме того, Буданов заявил, что утечка документов “не такая уж и большая”, и эффекта, на который рассчитывали, создавая эту утечку, не возникло.

— Недоверие, которое должно было активировать определенные декларативные заявления со стороны Украины и со стороны других стран, в конечном итоге в сочетании с определенными противоречиями имело бы разрушительный эффект. Но этого также не произошло, — говорит он.

Также Буданов сказал, что упоминание в этих документах о том, что глава Совбеза РФ Николай Патрушев и руководитель российского генштаба Валерий Герасимов якобы хотели притормозить войну — “чистая ложь”.

— Герасимов был один в принципе из немногих, кто выступал за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал “давайте их убивать”, и никогда не кричал “не нужно этого”. Как все, в этом вопросе он был, чтобы не быть крайним. Потому что он (я его не очень люблю по понятным причинам) не дурак, далеко не дурак, — напомнил он.

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