На Купянском направлении оккупантам от огня ВСУ пришлось бежать — Сырский
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях одновременно, однако терпят неудачи.
Силы обороны Украины, несмотря на высокую активность врага, сдерживают его продвижение.
Так, российские захватчики попытались наступать на Купянском направлении, но благодаря точному огню нашей артиллерии оккупантам пришлось бежать, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку.
На Лиманском направлении действия армии РФ также безуспешны.
— Все его (врага, — Ред.) попытки провести наступательные действия разбились из-за стойкости наших позиций и мужества воинов, — отметил Сырский.
Эпицентром боевых действий на Востоке страны остается Бахмутское направление.
Противник не оставляет цель взять город под контроль любой ценой. Сейчас враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины.
Однако Силы обороны наносят оккупантам значительные потери, что ощутимо тормозит их наступление.
Источник: Military Media Centre
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