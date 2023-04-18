Бои за Бахмут (Донецкая область) переместились в центральную часть города. Иногда украинских защитников и оккупационные войска РФ отделяют считанные метры.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, обнародовав видео боев за Бахмут.

В ведомстве напомнили, что битва за Бахмут длится уже около 10 месяцев. Несмотря на огромные потери, оккупанты продолжают штурмовать город, “медленно продвигаясь вперед”.

– Противостояние переместилось в центральную часть города. Бои в плотной городской застройке идут на минимальных дистанциях. Кое-где оккупантов и украинских военных разделяют считанные метры, что крайне усложняет оборону, — подчеркнули в ГПСУ.

На записи можно увидеть планирование операций в командном пункте, бои на улицах Бахмута. На видеокадрах пограничники проводят аэроразведку, вместе с другими силами обороны охотятся за вражеской авиацией и “поздравляют” оккупантов с последним снегом надписью на снаряде.

Также показана операция по спасению побратимов, во время которой группа пограничников в Бахмуте отразила атаку россиян, попытавшихся окружить другое подразделение ГПСУ.

– Если еще месяц тому назад мы были в лесу, в посадке, то сейчас это уже больше уличные бои. Это очень тяжело. Во-первых, ты не знаешь, откуда к тебе прилетит пуля, в любом месте может сидеть снайпер. На любой территории, куда мы заходим, очень опасно. Бои сейчас на разных дистанциях. Но у нас уже такие дистанции, что враг нас забрасывал гранатами: 5-10 метров может быть, 20 метров, очень близко. Мы слышим их голоса, мы их видим, слышим, как они говорят, что кричат, – рассказал один из военных.

Как отмечают в ГПСУ, никаких признаков “снарядного голода”, о котором ранее заявляли в ЧВК Вагнера, украинские защитники не замечают. Вместо этого пограничники отмечают изменения среди личного состава врага: появились более обученные и подготовленные оккупанты.

Россияне также применяют в Бахмуте новую тактику: заходят группой до 10 человек, разведывают ситуацию, открывают огонь, чтобы спровоцировать украинцев на ответный огонь. Это помогает оккупантам выявлять огневые точки украинских воинов. Агрессор также применяет очень много дронов.

По словам защитников, когда оккупанты выявляют позиции украинских войск, то на третий день уже могут идти на штурм большими группами до 20 человек. При этом они пытаются обходить фланги и закрывать кольцо вокруг украинской огневой позиции.

Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказывали, что РФ бросает в Бахмут воздушно-десантные войска. А по данным британской разведки, российское командование перебросило войска из-под Донецка на Бахмутское направление.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов в районе Бахмута, превращая город в руину.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Источник : Госпогранслужба

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