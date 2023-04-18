Те, кто будет помогать РФ в войне, столкнутся с серьезными последствиями — заявление G7

Министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении пообещали в дальнейшем поддерживать Украину и предупредили о последствиях для тех государств, которые будут помогать России.

Об этом говорится в совместном коммюнике глав МИД.

— Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в войне или столкнуться с серьезными последствиями. Мы усилим свою координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины, — отметили министры.

Отмечено, что страны Большой семерки остаются преданными усилению санкций против России, а также противодействию попыткам РФ и третьих сторон уклониться от них.

Также участники призвали РФ немедленно вывести свои войска и технику из Украины. Они подчеркнули, что Россия должна заплатить за нанесенный ею ущерб и ответить за военные преступления и другие зверства.

Кроме того, в G7 отметили, что безответственная ядерная риторика России и ее угрозы разместить ядерное оружие в Беларуси неприемлемы, а любое использование Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

В четверг, 13 апреля, Совет Европейского Союза согласовал выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины.

Источник: заявление министров G7

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