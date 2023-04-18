Те, кто будет помогать РФ в войне, столкнутся с серьезными последствиями — заявление G7
Министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении пообещали в дальнейшем поддерживать Украину и предупредили о последствиях для тех государств, которые будут помогать России.
Об этом говорится в совместном коммюнике глав МИД.
— Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в войне или столкнуться с серьезными последствиями. Мы усилим свою координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины, — отметили министры.
Отмечено, что страны Большой семерки остаются преданными усилению санкций против России, а также противодействию попыткам РФ и третьих сторон уклониться от них.
Также участники призвали РФ немедленно вывести свои войска и технику из Украины. Они подчеркнули, что Россия должна заплатить за нанесенный ею ущерб и ответить за военные преступления и другие зверства.
Кроме того, в G7 отметили, что безответственная ядерная риторика России и ее угрозы разместить ядерное оружие в Беларуси неприемлемы, а любое использование Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
В четверг, 13 апреля, Совет Европейского Союза согласовал выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины.
Источник: заявление министров G7
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко