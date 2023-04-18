В Британии считают, что только деоккупация Крыма закончит войну — The Guardian
В Министерстве иностранных дел Великобритании предполагают, что деоккупация Крыма — это единственный способ закончить войну России против Украины.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британских чиновников.
Указано, что российский диктатор Владимир Путин должен вывести свои войска с украинского полуострова, а Запад должен предоставить Киеву “инструменты для завершения этой работы”.
Кроме того, британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что Запад должен быть готовым к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать украинские территории.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко