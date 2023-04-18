В Британии считают, что только деоккупация Крыма закончит войну — The Guardian

В Министерстве иностранных дел Великобритании предполагают, что деоккупация Крыма — это единственный способ закончить войну России против Украины.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британских чиновников.

Указано, что российский диктатор Владимир Путин должен вывести свои войска с украинского полуострова, а Запад должен предоставить Киеву “инструменты для завершения этой работы”.

Кроме того, британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что Запад должен быть готовым к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать украинские территории.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.