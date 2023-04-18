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В Мелитополе военкомат собирает данные граждан с российским паспортом — мэр

В Мелитополе военкомат собирает данные граждан с российским паспортом — мэр
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Мелитополе военкоматы собирают данные людей, которые получили паспорта РФ.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, всем предприятиям, которые продолжили функционирование на временно оккупированной территории, поставили цель до 18 апреля собрать данные для военкомата только у тех, кто получил российские паспорта.

— Теперь мы имеем ответ, что рашистский паспорт — это действительно билет к призыву, действительно билет к первоочередной мобилизации, — добавил мэр.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты массово строят фортификационные сооружения возле города и минируют поля, готовясь к контрнаступлению ВСУ.

Источник: Иван Федоров

Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, мобілізація
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