Служба безопасности Украины задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки (Херсонская область) Юрия Турулева, которая активно поддерживала действия российских оккупантов.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, 30-летнюю женщину нашли в Винницкой области, куда они переехала под видом переселенки после освобождения правобережья Херсонской области.

По данным следствия, после оккупации Чернобаевки злоумышленница одной из первых поддержала врага и добровольно начала работать в местной оккупационной “администрации”.

По протекции своего отца – коллаборанта Турулева – она стала так называемой главой “отдела”, где занималась внедрением образовательных “стандартов” РФ. Злоумышленница заставляла педагогов проводить русификацию поселковых учебных заведений, переходить на расчеты в российских рублях.

Коллаборантка также организовывала и участвовала в многочисленных пропагандистских акциях РФ на оккупированных территориях области. К примеру, в конце июля 2022 года она была “делегатом” на прокремлевском форуме, который назывался: “мы вместе с Россией”.

– На нем участники одобрили так называемую “декларацию развития региона”, которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ, — уточнили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили коллаборантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации страны-агрессора). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Еще летом прошлого года бывшему руководителю местной автостанции Юрию Турулеву сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Он согласился на сотрудничество с российскими захватчиками и занял должность так называемого главы администрации Чернобаевской территориальной общины. По данным следствия, коллаборант преследовал местных жителей с проукраинской позицией.

В конце июня появилась информация о подрыве Юрия Турулева в автомобиле.

Источник : СБУ

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