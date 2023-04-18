Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Внедряла образовательные “стандарты” РФ: задержана дочь гауляйтера Чернобаевки

Затримання доньки гауляйтера Чорнобаївки Турульова
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки (Херсонская область) Юрия Турулева, которая активно поддерживала действия российских оккупантов.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, 30-летнюю женщину нашли в Винницкой области, куда они переехала под видом переселенки после освобождения правобережья Херсонской области.

По данным следствия, после оккупации Чернобаевки злоумышленница одной из первых поддержала врага и добровольно начала работать в местной оккупационной “администрации”.

По протекции своего отца – коллаборанта Турулева – она стала так называемой главой “отдела”, где занималась внедрением образовательных “стандартов” РФ. Злоумышленница заставляла педагогов проводить русификацию поселковых учебных заведений, переходить на расчеты в российских рублях.

Затримання доньки гауляйтера Чорнобаївки Турульова

Фото: СБУ

Коллаборантка также организовывала и участвовала в многочисленных пропагандистских акциях РФ на оккупированных территориях области. К примеру, в конце июля 2022 года она была “делегатом” на прокремлевском форуме, который назывался: “мы вместе с Россией”.

– На нем участники одобрили так называемую “декларацию развития региона”, которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ, — уточнили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили коллаборантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации страны-агрессора). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Еще летом прошлого года бывшему руководителю местной автостанции Юрию Турулеву сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Он согласился на сотрудничество с российскими захватчиками и занял должность так называемого главы администрации Чернобаевской территориальной общины. По данным следствия, коллаборант преследовал местных жителей с проукраинской позицией.

В конце июня появилась информация о подрыве Юрия Турулева в автомобиле.

Источник: СБУ
Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Херсонская область, Чернобаевка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия перебросила войска из-под Донецка на Бахмутское направление — британская разведка
Внедряла образовательные “стандарты” РФ: задержана дочь гауляйтера Чернобаевки
Паранойя Путина зашкаливает – эксперт об уже втором визите главы Кремля на ВОТ
Президент Росії Володимир Путін
Те, кто будет помогать РФ в войне, столкнутся с серьезными последствиями — заявление G7
Внедряла образовательные “стандарты” РФ: задержана дочь гауляйтера Чернобаевки
Оккупанты обстреливают центр Херсона
Херсон
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь