Российские оккупационные войска получат ощутимый ответ за удары по Херсону и городам Донецкой области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 18 апреля.

Он рассказал, что в течение дня имел поездки в разные города Украины.

— Завершаем этот день в Полтаве. Довольно длинный день. И эмоциональный. Утром был в Донецкой области, в нашей Авдеевке. Трудно видеть то, что российские террористы сделали с этим городом… И уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло, — сказал президент.

Президент отметил бойцов, которые выявляют и уничтожают вражеские позиции.

— Те позиции, с которых оккупант обстреливает наши города и села. Российские удары по Херсону, по Бериславскому району, по городам Донетчины — все удары врага получат наш ответ. Ощутимый ответ, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой и вручить им награды.

— Я часто в вечерних обращениях благодарю именно их: за меткость и храбрость, за уничтожение оккупантов, — сказал он.

Президент в очередной раз в обращении отметил военных:

55-я отдельная артиллерийская бригада;

морпехи 35-й, 36-й отдельных бригад;

десантники 79-й отдельной бригады;

воины 110-й отдельной механизированной бригады;

501-й отдельный батальон морской пехоты;

отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого.

— Спасибо всем вам за службу! И спасибо вам всем за шевроны, которые вы мне дали сегодня: это действительно почетно. Спасибо, ребята, — сказал он.

Отдельно Зеленский поблагодарил медицинские силы и всех врачей, медицинских сестер и братьев, которые возвращают украинских защитников и защитниц к жизни после ранений.

Он напомнил, что как в Донецкой области, так и здесь, в Полтаве, посетил госпитали.

— Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов, — сказал президент.

Он добавил, что имел в Полтаве “длительное и содержательное” совещание по ситуации в регионе.

— Военное руководство, местные власти… В первую очередь — безопасность и социальные вопросы, безопасность для учебных заведений, восстановление, обеспечение переселенцев, — сказал президент.

По его словам, также есть решение по восстановлению энергетики, как генерации, так и сетей.

— Есть разные поручения рабочего уровня — то, чем должны поддержать Полтавщину. И обязательно это сделаем, — заверил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина “ни одного дня не теряет” в общении со своими партнерами, поэтому из Полтавы провел разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

— Поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку. Только что после поездки на передовую проинформировал господина Маккарти о том, что происходит сейчас на фронте, о наших оборонных потребностях и возможностях. Поднял вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала — трибунала по агрессии России против нашего государства, — рассказал украинский лидер.

Он также сообщил, что пригласил спикера Палаты представителей США посетить Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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