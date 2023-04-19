Зеленский об атаках РФ по Херсону и Донецкой области: все удары врага получат ощутимый ответ
Российские оккупационные войска получат ощутимый ответ за удары по Херсону и городам Донецкой области.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 18 апреля.
Он рассказал, что в течение дня имел поездки в разные города Украины.
— Завершаем этот день в Полтаве. Довольно длинный день. И эмоциональный. Утром был в Донецкой области, в нашей Авдеевке. Трудно видеть то, что российские террористы сделали с этим городом… И уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло, — сказал президент.
Президент отметил бойцов, которые выявляют и уничтожают вражеские позиции.
— Те позиции, с которых оккупант обстреливает наши города и села. Российские удары по Херсону, по Бериславскому району, по городам Донетчины — все удары врага получат наш ответ. Ощутимый ответ, — сказал глава государства.
Владимир Зеленский добавил, что имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой и вручить им награды.
— Я часто в вечерних обращениях благодарю именно их: за меткость и храбрость, за уничтожение оккупантов, — сказал он.
Президент в очередной раз в обращении отметил военных:
- 55-я отдельная артиллерийская бригада;
- морпехи 35-й, 36-й отдельных бригад;
- десантники 79-й отдельной бригады;
- воины 110-й отдельной механизированной бригады;
- 501-й отдельный батальон морской пехоты;
- отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого.
— Спасибо всем вам за службу! И спасибо вам всем за шевроны, которые вы мне дали сегодня: это действительно почетно. Спасибо, ребята, — сказал он.
Отдельно Зеленский поблагодарил медицинские силы и всех врачей, медицинских сестер и братьев, которые возвращают украинских защитников и защитниц к жизни после ранений.
Он напомнил, что как в Донецкой области, так и здесь, в Полтаве, посетил госпитали.
— Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов, — сказал президент.
Он добавил, что имел в Полтаве “длительное и содержательное” совещание по ситуации в регионе.
— Военное руководство, местные власти… В первую очередь — безопасность и социальные вопросы, безопасность для учебных заведений, восстановление, обеспечение переселенцев, — сказал президент.
По его словам, также есть решение по восстановлению энергетики, как генерации, так и сетей.
— Есть разные поручения рабочего уровня — то, чем должны поддержать Полтавщину. И обязательно это сделаем, — заверил президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина “ни одного дня не теряет” в общении со своими партнерами, поэтому из Полтавы провел разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
— Поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку. Только что после поездки на передовую проинформировал господина Маккарти о том, что происходит сейчас на фронте, о наших оборонных потребностях и возможностях. Поднял вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала — трибунала по агрессии России против нашего государства, — рассказал украинский лидер.
Он также сообщил, что пригласил спикера Палаты представителей США посетить Украину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.
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