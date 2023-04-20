В вопросе поставок оружия Украине самолеты западного образца находятся на вершине пирамиды, но уже было сделано немало успехов на пути к современной технике для украинских Вооруженных сил.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки — наш приоритет. Это защита мирных городов, критической инфраструктуры, наших людей в тылу и на фронте. Системы Patriot формируют способность, которой раньше не было — поражать баллистические цели, — пояснил он.

Кроме того, министр отметил, что очередная установка IRIS-T, за которую Украина благодарна Германии, “повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами”.

— IRIS’ы, как и NASAMS’ы, прекрасно себя зарекомендовали. МиГи от польских и словацких друзей усилят защиту и от российских ракет, и от иранских дронов. Все это — свежие поступления, которые уже в рядах Сил обороны. Дальше будет, — написал Резников.

Глава Минобороны добавил, что учитывая варварскую тактику Кремля, Украине нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним, а также Украине нужно больше ПЗРК.

— Самолеты западного образца — вершина этой пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали “нет, это невозможно”. Теперь они защищают наше небо. Последовательно работаем на результат, — написал он.

Министр Резников добавил, что чем крепче будет защита воздуха, тем больше ресурсов Украина сможет задействовать для победы, а соответственно — тем быстрее украинцы вернутся домой.

— Мы никогда не забудем, что свет и тепло в наших домах прошлой зимой удалось сохранить во многом благодаря поддержке друзей, которые обеспечили нам средства для обороны, — добавил министр.

Накануне Алексей Резников подтвердил информацию немецкого оборонного ведомства, что Украина получила ЗРК Patriot.

Фото: Олексій Резніков

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