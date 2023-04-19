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Наташа Тарчевська, выпускающий редактор YouTube-каналов ICTV, Fakty ICTV, Вікна-новини

Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву

Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года.

Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация происходит в четыре волны, однако остаются категории граждан, которые не подлежат мобилизации в Украине.

Кто не подлежит призыву в ходе мобилизации

Также не привлекаются к мобилизации мужчины и женщины, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей.

  • Многодетные мужчины и женщины. Речь идет о родителях, на воспитании которых — трое и более несовершеннолетних детей.
  • Одинокие отцы и матери, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
  • Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Не подлежат призыву на военную службу родители, на воспитании которых:

  • Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.
  • Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.
  • Совершеннолетний (18 — 23 лет) ребенок с инвалидностью I или II группы.

Также не могут призвать:

  • женщин и мужчин, или близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (повнорідний, неповнорідний) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
  • женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу в апреле закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кроме того, не могут призвать получателей профессиональной передвысшого и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.

Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву.

В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.

Также не могут мобилизовать общин, которые имеют отсрочку от прохождения военной службы.

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Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву

Источник: Минобороны
Война в Украине, Военное положение, ВСУ, Міноборони, мобілізація, Призов, Російська агресія
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