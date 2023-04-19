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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Пока россияне издеваются над украинскими бойцами. Фотограф показал условия, в которых содержат пленных оккупантов

Пока россияне издеваются над украинскими бойцами. Фотограф показал условия, в которых содержат пленных оккупантов
Фото: Getty Images

По данным Офиса уполномоченного по правам человека 86% военных ВСУ, которых вернули из российского плена, подвергались издевательствам и пыткам. В то же время оккупанты, находясь в украинском плену, имеют трехразовое питание, зону для отдыха и доступ к медицине.

Фотограф Влад Либеров показал, как выглядят места содержания российских пленных.

По его словам, оккупанты живут, “как в хорошем санатории”, ведь Украина обращается с захватчиками, в соответствии с требованиями Женевских конвенций.

Россияне имеют трехразовое питание, которое соответствует стандартам. По словам работника учреждения, оккупанты не жалуются и набирают вес.

В госпитале, где лечат пленных, квалифицированные врачи и новое оборудование. Есть даже кабинет стоматолога и новый рентген. Также за состоянием россиян следит психолог.

Российские военные имеют зону отдыха, доступ к часовне, а также магазин, где могут приобрести себе необходимые вещи.

— Военнопленные имеют работу, работают с понедельника по субботу. За работу получают около 30 грн в день. Не забываем, что все время в плену они продолжают получать зарплату от РФ, — отмечает Либеров.

В то же время, какое бы ни было отношение Украины к пленным оккупантам, некоторые россияне все еще не жалеют, что пошли воевать. По их словам, от них ничего не зависело и они просто “выполняли приказы”.

Кроме того, после обмена захватчики начинают рассказывать об “ужасах украинского плена”.

Ранее в сети появилось видео с обезглавливанием оккупантами, вероятно, украинского военного.

За девять месяцев украинская сторона получила несколько десятков видео с жестокими издевательствами и казнями военных ВСУ. Россияне целенаправленно снимают и выкладывают в сеть видео пыток украинских бойцов, чтобы поддерживать “градус антиукраинской истерии” внутри самой России, а также чтобы мотивировать своих военных не сдаваться в плен.

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