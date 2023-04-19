ПВО Patriot для Украины передали еще две страны — Минобороны
В Украину прибыли комплексы противоракетной обороны Patriot от США, Нидерландов и Германии.
Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
Такие системы противоракетной обороны позволят Украине защититься от ударов российских крылатых ракет и беспилотников, отметил Александр Павлюк.
Он также поблагодарил партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны нашей страны.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию Минобороны Германии о передаче Киеву ЗРК Patriot.
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