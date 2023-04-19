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Марта Бондаренко, редактор ленты

ПВО Patriot для Украины передали еще две страны — Минобороны

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

В Украину прибыли комплексы противоракетной обороны Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Такие системы противоракетной обороны позволят Украине защититься от ударов российских крылатых ракет и беспилотников, отметил Александр Павлюк.

Он также поблагодарил партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию Минобороны Германии о передаче Киеву ЗРК Patriot.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Міноборони України, Нидерланды, США
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