В Украину прибыли комплексы противоракетной обороны Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Такие системы противоракетной обороны позволят Украине защититься от ударов российских крылатых ракет и беспилотников, отметил Александр Павлюк.

Он также поблагодарил партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию Минобороны Германии о передаче Киеву ЗРК Patriot.

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