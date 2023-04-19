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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Россия пытается отрезать доступ ВСУ к интернету через Starlink — WP

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Россия пытается помешать доступу украинских войск к интернету через спутниковую связь Starlink.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретный доклад американской разведки.

Указано, что для этого Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы Тобол.

Как свидетельствуют выводы разведки, программа, “якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть использована для атаки на спутники, используемые его противниками”.

Компания SpaceX, которая владеет Starlink, отказалась от комментариев. Прошлой весной Илон Маск кратко прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию, написав в мае в Twitter, что, хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к попыткам “глушения и взлома”, россияне, похоже, активизируют свои усилия.

Константин Жура, спикер Министерства обороны Украины, заявил, что в Киеве знают об усилиях России и “принимают меры для их нейтрализации”.

Starlink оказался жизненно важным для украинских военных, которые полагаются на небольшие портативные терминалы для связи на поле боя и передачи разведывательных данных.

Издание указывает, что непонятно, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с Тоболом или другими средствами глушения, используемыми российскими войсками, как система Тирада-2.

Было обнаружено по меньшей мере семь комплексов Тобол в РФ, все они расположены рядом с объектами, используемыми для отслеживания спутников.

— Хотя размещение Россией комплексов Тобол по всей стране может свидетельствовать о том, что они используются в оборонных целях, три объекта, о которых говорится в оценке американской разведки — один под Москвой, один вблизи Крыма и еще один в Калининграде — являются ближайшими к Украине, что делает их пригодными для атаки средств связи ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее The Economist со ссылкой на украинского военного сообщило, что Starlink использует геофиксацию для блокирования использования своих терминалов не только в зоне боевых действий и на оккупированной россиянами территории Украины, но и над водой.

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Источник: The Washington Post
Starlink, Война в Украине, Россия
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