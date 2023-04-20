США ввели санкции против компаний за содействие в производстве иранских дронов

19 апреля США ввели санкции против одного физического и шести юридических лиц, которых назвали участниками сети по содействию иранской программе по производству беспилотников и других военных программ.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Среди прочего, санкции США направлены против руководителя иранской компании Pardazan System (находящейся под ограничениями с 2018 года) Намада Армана, а также подставных компаний и поставщиков этой компании в Иране, Малайзии, Гонконге и Китае, которые обеспечивали закупку товаров и технологий для Pardazan Systems.

Кроме того, ограничительные меры американского Минфина касаются гражданина Ирана Мехди Хошгадама, являющегося исполнительным директором Pardazan Systems и ответственного за обход компанией санкций.

– Распространение Ираном беспилотников и другого оружия продолжает дестабилизировать Ближний Восток и не только, – подчеркивает Министерство финансов США.

Санкции предусматривают заморозку активов подсанкционных лиц в США и запрещение американским субъектам вести любую бизнес-деятельность с ними без отдельного разрешения.

Напомним, что США с сентября 2022 года ввели несколько пакетов санкций, направленных на иранские программы БПЛА и ракетные программы, включая элементы, связанные с производством, закупкой и распространением.

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