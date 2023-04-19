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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Ташева рассказала, какова ситуация с водоснабжением в Крыму

Таміла Ташева
Фото: Офис президента

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона Єдині новини объяснила, почему все обвинения со стороны российских оккупантов в якобы экоциде полуострова из-за перекрытия Северо-Крымского канала безосновательны.

В комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку она заявила, что до 2014 года Украина в Крым поставляла более 1 млрд кубометров воды по этому каналу, из которых около 75% шло именно на агропромышленный комплекс, промышленность и т. п.

— Но вся местная вода — те же сточные воды, которые накапливались, подземные воды (это где-то около 950 млн кубометров) — использовалась для нужд местного населения. И когда оккупанты говорили, что Украина якобы устраивает экоцид, терроризирует людей, мы всегда отвечали: Послушайте, у вас для населения местной воды достаточно, — подчеркнула Ташева.

По ее словам, воды не хватало только на какие-то сельскохозяйственные и промышленные объекты или военные базы, поэтому первое, что сделала РФ — возобновила ее поставки по Северо-Крымскому каналу.

Ташева также напомнила, что с 2014 года оккупанты начали выдавать очень много лицензий на добычу подземных вод, что потом повлияло на экологическую ситуацию, поскольку произошло засоление почв.

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Ташева рассказала, какова ситуация с водоснабжением в Крыму

Война в Украине, водопостачання, Крым, Офис президента, Російська агресія, Таміла Ташева
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