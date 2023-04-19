В Украине появится новый способ верификации военнопленных — Лубинец

Украина нашла способ дополнительной верификации украинских военных, которые находятся в плену РФ.

Об этом в Telegram сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что 19 апреля он вместе с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины подписал Меморандум о сотрудничестве.

– Совместно с директором института Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований, – сообщил омбудсмен.

Лубинец отметил, что в настоящее время будет нарабатываться процедура дополнительной верификации украинских военных, которые находятся в плену на территории РФ.

Предварительно, после обращения родственников военнопленного в Офис уполномоченного, представители офиса будут обращаться в КНИИСЭ, а институт будет в свою очередь делать экспертизу на основании фотографий и выдавать результаты экспертизы.

— Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать военного, который находится в плену, — подчеркнул Лубинец.

Он также говорит, что кроме подтверждения личности, экспертиза сможет предоставлять выводы о моральном ущербе граждан, находившихся в плену.

Фото: Дмитрий Лубинец

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