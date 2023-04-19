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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Вагнеровец, который признался в убийстве детей в Украине, отказался от своих слов

Вагнеровец, который признался в убийстве детей в Украине, отказался от своих слов
Фото: Getty Images

Россиянин, который заявил, что убивал детей и других гражданских лиц во время службы в частной военной компании Вагнера в Украине, похоже, отказался от своих слов, предположив, что его шантажом заставили сделать это.

Речь идет об Азамате Ульдарове, бывшем осужденном, который выступил с опровержением в видеообращении к российскому информационному агентству РИА-ФАН. Неизвестно, были ли какие-либо условия для интервью.

Ранее он и другой бывший заключенный, Алексей Савичев, дали длинные и бессвязные интервью российской правозащитной группе Gulagu.net, рассказав, что они были среди десятков тысяч боевиков Вагнера, завербованных из российских тюрем для борьбы в Украине.

В беседе с основателем Gulagu Владимиром Осечкиным Ульдаров сказал, что застрелил маленькую девочку, назвав это “решением руководства”.

— Мне не разрешили никого выпустить живым, потому что моя команда была убивать все, что попадется мне на пути, — сказал он, оценив, что девочке было пять или шесть лет.

В интервью Telegram-каналу, который подконтролен главарю группы Вагнера Евгению Пригожину, Ульдаров сказал, что был пьян, когда давал интервью, и утверждал, что Осечкин шантажировал его по поводу его пребывания в тюрьме.

На вопрос российского Telegram-канала: “Они заставили вас сказать то, что вы сказали на видео, правильно?”. Ульдаров ответил: “Правильно. Я должен был это сказать, потому что у меня не было выбора”.

— Я сказал все, что мне сказали сказать, — сказал затем Ульдаров.

Он также назвал главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина “отличным парнем”, подняв вверх большой палец, а затем добавил, что “он спас нам жизнь”.

Но Осечкин из Gulagu, который находится во Франции, заявил CNN, что он поддерживает содержание своих интервью с этими двумя мужчинами, ссылаясь на опровержение Ульдарова как на доказательство того, как быстро замалчиваются инакомыслящие голоса в России.

Осечкин также утверждает, что обоим интервьюерам, Ульдарову и Савичеву, угрожали убийством, если они не откажутся от своих заявлений. Савичев рассказал Гулагу, что его подразделение получило приказ убивать всех мужчин в возрасте 15 лет и старше.

Перед этим Пригожин призвал добровольно сдаться бывшего заключенного Алексея Савичева, который в интервью Gulagu.net рассказал о военных преступлениях вагнеровцев в Украине.

В обращении, которое распространили Telegram-каналы, главарь вагнеровцев заявил, что его подчиненные уже сутки разыскивают Савичева и не могут найти, поэтому бывшему наемнику и заключенному следует связаться с “колл-центром ЧВК “Вагнер”, сказал Пригожин.

— Я даю гарантию, что его никто не будет преследовать — ни по закону, ни каким-либо еще образом. Ему нужно сообщить о том, для чего он дал эту фальсификацию, кто за этим стоит, каким образом его шантажировали, и были ли поставлены еще какие-то задачи, — говорит Пригожин.

Главарь ЧВК уверяет, что не будет “трясти скелеты в шкафу”, из-за которых Савичев согласился сотрудничать с Gulagu.net.

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Вагнеровец, который признался в убийстве детей в Украине, отказался от своих слов

Источник: CNN
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