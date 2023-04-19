Уничтоженные почвы, военные базы и мост: Ташева об экологической катастрофе в Крыму

После деоккупации Крыма Украина прежде всего будет иметь огромную экологическую проблему в виде засоленных почв, которые уже сейчас непригодны для ведения сельского хозяйства.

— Когда вы добываете артезианскую воду, которая очень ценна, и используете для полива — это очень странно. Из-за того, что не было воды из Северо-Крымского канала, ее начали много добывать из подземных источников, — заявила в эфире телемарафона Єдині новини в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, после того, как вода снова пошла по каналу, оккупанты искали какие-то альтернативные пути поставки воды на восток и запад Крыма, в частности начали использовать подземные трубопроводы, однако это небольшое количество — где-то до 100 млн кубометров.

Кроме того, Ташева обратила внимание на большие военные базы и Крымский мост, построенные оккупантами, которые также сильно повлияли на экологию, в частности Азовского моря.

— На флору и фауну прежде всего. Для дельфинов в Черном море, которые мигрировали периодически, это была огромная травма, как говорят биологи. Соответственно, когда начали курсировать большие корабли, начались минирования моря, это очень сильно повлияло на этих морских млекопитающих. Поэтому дельфины выбрасываются на побережье Черного моря, — объяснила она.

Среди других экологических проблем, вызванных годами оккупации, Ташева назвала застройку природозаповедных зон, создание там военных баз.

— А еще, конечно, то, что это очень сложный процесс, когда у тебя на территории происходят военные действия. Это не может не влиять, — подытожила представитель президента Украины в АРК.

Перед этим Тамила Ташева рассказала о водоснабжении в Крыму, в частности о том, что с 2014 года оккупанты начали выдавать очень много лицензий на добычу подземных вод, что потом повлияло на экологическую ситуацию, поскольку произошло засоление почв.

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