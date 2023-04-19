Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Уничтоженные почвы, военные базы и мост: Ташева об экологической катастрофе в Крыму

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

После деоккупации Крыма Украина прежде всего будет иметь огромную экологическую проблему в виде засоленных почв, которые уже сейчас непригодны для ведения сельского хозяйства.

— Когда вы добываете артезианскую воду, которая очень ценна, и используете для полива — это очень странно. Из-за того, что не было воды из Северо-Крымского канала, ее начали много добывать из подземных источников, — заявила в эфире телемарафона Єдині новини в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, после того, как вода снова пошла по каналу, оккупанты искали какие-то альтернативные пути поставки воды на восток и запад Крыма, в частности начали использовать подземные трубопроводы, однако это небольшое количество — где-то до 100 млн кубометров.

Кроме того, Ташева обратила внимание на большие военные базы и Крымский мост, построенные оккупантами, которые также сильно повлияли на экологию, в частности Азовского моря.

— На флору и фауну прежде всего. Для дельфинов в Черном море, которые мигрировали периодически, это была огромная травма, как говорят биологи. Соответственно, когда начали курсировать большие корабли, начались минирования моря, это очень сильно повлияло на этих морских млекопитающих. Поэтому дельфины выбрасываются на побережье Черного моря, — объяснила она.

Среди других экологических проблем, вызванных годами оккупации, Ташева назвала застройку природозаповедных зон, создание там военных баз.

— А еще, конечно, то, что это очень сложный процесс, когда у тебя на территории происходят военные действия. Это не может не влиять, — подытожила представитель президента Украины в АРК.

Перед этим Тамила Ташева рассказала о водоснабжении в Крыму, в частности о том, что с 2014 года оккупанты начали выдавать очень много лицензий на добычу подземных вод, что потом повлияло на экологическую ситуацию, поскольку произошло засоление почв.

Читайте также
В случае наступления ВСУ Черноморский флот России эвакуируется из Крыма — Якимяк
Яким'як

Война в Украине, екологічна катастрофа, Экология, Крым, Офис президента, Російська агресія, Таміла Ташева
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ПВО Patriot в Украине и очередной обстрел Херсона: 420-й день войны (онлайн)
Уничтоженные почвы, военные базы и мост: Ташева об экологической катастрофе в Крыму
РФ из авиации обстреляла частный сектор в Орехове
Уничтоженные почвы, военные базы и мост: Ташева об экологической катастрофе в Крыму
Работал в “уголовном розыске” оккупантов: ГБР разоблачило в Херсоне дезертира
ДБР викрило у Херсоні дезертира
В школах, детсадах и больницах: в России активно вербуют на войну в Украине
російські солдати
Горжусь своим народом: Шевченко после матчей ЛЧ призвал помогать Украине
Андрій Шевченко
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (19.04.2023)
Уничтоженные почвы, военные базы и мост: Ташева об экологической катастрофе в Крыму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (19.04.2023)
Уничтоженные почвы, военные базы и мост: Ташева об экологической катастрофе в Крыму
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь