Эстония отправит Украине снаряды и приборы ночного видения — Минобороны
Эстония передаст Украине артиллерийские снаряды калибром 155 мм и приборы ночного видения.
Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
— Инициатива Эстонии направить в Украину миллион снарядов прошла через институты Европейского Союза с беспрецедентной скоростью, и сейчас Украине нужны скорые решения от европейских союзников, чтобы эти снаряды действительно попали в Украину. То есть после большого и быстрого политического шага следующий шаг – упаковать все и отправить его в Украину, что мы с этим пакетом и делаем, – сказал он.
Отправка пройдет в рамках соглашения Европейского союза о поставке ВСУ миллиона снарядов.
Количество снарядов не уточняется. Сообщается, что Эстония также передаст ВС Украины боеприпасы к стрелковому оружию.