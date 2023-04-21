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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Эстония отправит Украине снаряды и приборы ночного видения — Минобороны

Эстония отправит Украине снаряды и приборы ночного видения — Минобороны
Фото: Pixabay

Эстония передаст Украине артиллерийские снаряды калибром 155 мм и приборы ночного видения.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

— Инициатива Эстонии направить в Украину миллион снарядов прошла через институты Европейского Союза с беспрецедентной скоростью, и сейчас Украине нужны скорые решения от европейских союзников, чтобы эти снаряды действительно попали в Украину. То есть после большого и быстрого политического шага следующий шаг – упаковать все и отправить его в Украину, что мы с этим пакетом и делаем, – сказал он.

Отправка пройдет в рамках соглашения Европейского союза о поставке ВСУ миллиона снарядов.

Количество снарядов не уточняется. Сообщается, что Эстония также передаст ВС Украины  боеприпасы к стрелковому оружию.

Война в Украине, Военная техника, Естонія, Україна
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