Хотят сорвать контрнаступление ВСУ. В ГУР заявили, что РФ меняет тактику ракетных атак

Войска РФ меняют тактику ракетных ударов по Украине. Сейчас они накапливают ресурсы, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что по сравнению с зимним периодом, наблюдается изменение тактики ракетного террора, поскольку первый этап провалился — энергетический ракетный блицкриг потерпел фиаско.

— Да, сегодня тактика меняется, и этот условный перерыв применяется для накопления. Только задачи будут другие — это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия, — сказал Юсов.

Представитель разведки добавил, что оккупанты подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.

— Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другая, — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, восстановить тот ракетный потенциал по количеству и качеству, который уже потрачен в период полномасштабного вторжения, РФ не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а “до сентября она держать паузу не будет”.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что наиболее боеспособная часть армии РФ уже уничтожена.

Источник: телемарафон

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