В МИД Украины разочарованы неспособностью Евросоюза договориться по вопросу поставок боеприпасов украинским Вооруженным силам.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Неспособность ЕС выполнить собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это тест на то, имеет ли ЕС стратегическую автономию в принятии новых важных решений в сфере безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями, — заявил министр.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023

Комментарий Кулебы касался поставок обещанных Евросоюзом боеприпасов. Ранее страны ЕС приняли решение о скором предоставлении Украине 1 млн боеприпасов, для чего был специально создан фонд на €2 млрд, в рамках которого должны были быть на €1 млрд компенсированы уже существующие боеприпасы, и еще на €1 млрд — наращивание производственных мощностей европейской промышленности в производстве артиллерийских снарядов, чтобы поставлять их Украине и пополнять арсеналы Евросоюза.

Накануне издание Politico писало, что при обсуждении реализации расходов из фонда между Францией и Польшей возник спор относительно того, где именно закупать боеприпасы. Посол Франции утверждал, что средства фонда должны быть направлены в страны ЕС, где должны изготавливаться соответствующие снаряды, таким образом деньги фонда оставались бы в пределах Евросоюза. В то же время Польша отмечала, что средства должны поставляться как странам ЕС, так и Соединенным Штатам и Великобритании, поскольку это позволит ускорить выработку боеприпасов.

Это уже второй раз, когда Politico пишет о споре внутри Евросоюза по вопросу закупки боеприпасов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.