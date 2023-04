В МИД Украины разочарованы неспособностью Евросоюза договориться по вопросу поставок боеприпасов украинским Вооруженным силам.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023