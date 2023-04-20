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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине — ГУР

Наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине — ГУР
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин уничтожил наиболее боеспособную часть армии РФ, когда отправил ее на войну против Украины.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что россияне еще могут планировать и попытаться реализовывать тактические операции, однако в целом войска РФ переходят к стратегической обороне.

По его словам, распиаренное зимнее наступление РФ давно позади, а задачи врага провалены. Кроме того, у оккупантов нет сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

— Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей и законсервированной. Но наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку, — добавил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что Силы безопасности и обороны в свою очередь готовятся к освобождению оккупированных территорий Украины.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в городе растет напряжение среди оккупантов и коллаборационистов на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ. Враги усиливают репрессии и проверки местных жителей на улицах, ходят по домам.

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Источник: телемарафон

Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка
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