Офис генпрокурора зарегистрировал около 80 тыс. потенциальных военных преступлений РФ — Костин
Офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 80 тыс. случаев потенциальных военных преступлений, совершенных военнослужащими российской армии с начала полномасштабного вторжения.
Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в разговоре с американскими законодателями 19 апреля, пишет телеканал CNN.
По его словам, на сегодня 31 гражданин России осужден в судах Украины за военные преступления.
Андрей Костин, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США добавил, что Офис генпрокурора также идентифицировал 310 потенциальных исполнителей преступлений и “закончил дела против 152 потенциальных военных преступников”.
По его словам, часть дел ведется заочно, потому что “мы установили виновных, у нас есть полный набор доказательств, но мы не можем ждать, когда мы их когда-то задержим, но процедура заочных дел немного длиннее из-за процедурных ограничений”.
Андрей Костин призвал партнеров поделиться разведывательной информацией в вопросах, которые бы помогли Украине осудить вероятных преступников. По его словам, правоохранители Украины идентифицировали еще тысячи человек, но не имеют полных доказательств, чтобы осудить их.
Ранее в этом месяце Офис генерального прокурора заявил, что члены совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) будут расследовать преступление геноцида.
Напомним, накануне стало известно, что правоохранители выяснили, кто из сотрудников ФСБ РФ во время оккупации Херсона жестоко обращался с гражданскими.