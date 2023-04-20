Офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 80 тыс. случаев потенциальных военных преступлений, совершенных военнослужащими российской армии с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в разговоре с американскими законодателями 19 апреля, пишет телеканал CNN.

По его словам, на сегодня 31 гражданин России осужден в судах Украины за военные преступления.

Андрей Костин, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США добавил, что Офис генпрокурора также идентифицировал 310 потенциальных исполнителей преступлений и “закончил дела против 152 потенциальных военных преступников”.

По его словам, часть дел ведется заочно, потому что “мы установили виновных, у нас есть полный набор доказательств, но мы не можем ждать, когда мы их когда-то задержим, но процедура заочных дел немного длиннее из-за процедурных ограничений”.

Андрей Костин призвал партнеров поделиться разведывательной информацией в вопросах, которые бы помогли Украине осудить вероятных преступников. По его словам, правоохранители Украины идентифицировали еще тысячи человек, но не имеют полных доказательств, чтобы осудить их.

Ранее в этом месяце Офис генерального прокурора заявил, что члены совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) будут расследовать преступление геноцида.

Напомним, накануне стало известно, что правоохранители выяснили, кто из сотрудников ФСБ РФ во время оккупации Херсона жестоко обращался с гражданскими.

Источник : CNN

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