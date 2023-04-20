В Киевской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV.

Сообщалось о мощном взрыве, который был слышен на левом берегу Киева.

В то же время в Киевской областной военной администрации ранее предупреждали, что в Броварском районе области “может быть громко”.

— Там сегодня пройдет уничтожение взрывоопасных предметов, — пояснили в ОВА.

Областная власть призвала сохранять спокойствие и отметила, что это плановые работы.

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