Илья Нежигай, редактор ленты
Под Киевом прогремели взрывы: в ОВА дали объяснения
В Киевской области слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV.
Сообщалось о мощном взрыве, который был слышен на левом берегу Киева.
В то же время в Киевской областной военной администрации ранее предупреждали, что в Броварском районе области “может быть громко”.
— Там сегодня пройдет уничтожение взрывоопасных предметов, — пояснили в ОВА.
Областная власть призвала сохранять спокойствие и отметила, что это плановые работы.
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