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Илья Нежигай, редактор ленты

Под Киевом прогремели взрывы: в ОВА дали объяснения

Под Киевом прогремели взрывы: в ОВА дали объяснения
Фото: Pixabay

В Киевской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV.

Сообщалось о мощном взрыве, который был слышен на левом берегу Киева.

В то же время в Киевской областной военной администрации ранее предупреждали, что в Броварском районе области “может быть громко”.

— Там сегодня пройдет уничтожение взрывоопасных предметов, — пояснили в ОВА.

Областная власть призвала сохранять спокойствие и отметила, что это плановые работы.

Бровары, Взрыв, Киевская область
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