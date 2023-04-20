Россия снова обстреляла Берислав – ребенок в тяжелом состоянии

После обеда 20 апреля российские военные обстреляли Берислав Херсонской области, в результате чего был ранен ребенок.

Об этом сообщил руководитель Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов. Кроме того, в районе возникли проблемы с электроснабжением.

— Света нет в Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарином. Электрики пока не поедут ремонтировать, потому что идет обстрел, — говорит Литвинов.

Со своей стороны в эфире марафона Єдині новини руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что состояние ребенка сейчас тяжелое.

– Продолжаются обстрелы Бериславщины. К сожалению, электрики не могут выполнять сейчас свою работу, даже госпитализировать было тяжело попавшего под этот обстрел ребенка. Но его уже доставили в Бериславскую больницу, – отметил он.

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