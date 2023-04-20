Татьяна Забожко, редактор ленты
Еще минус 670 оккупантов: ВСУ ликвидировали уже более 184 тыс. военных РФ
Украинские защитники на 421-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже ориентировочно 184 420 российских оккупантов.
Только в течение 19 апреля в армии РФ стало меньше на 670 солдат.
Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли два танка, 10 боевых бронированных машин, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн, две единицы специальной техники, шесть артиллерийских систем, одну единицу реактивных систем залпового огня.
В небе над Украиной ВСУ приземлили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 20 апреля 2023
- личного состава – около 184 420 (+670),
- танков ‒ 3 667 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 7 120 (+10),
- артиллерийских систем – 2 825 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 539 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 285,
- самолетов – 308,
- вертолетов – 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 386 (+10),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 707 (+15),
- специальной техники – 332 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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