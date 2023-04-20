Украинские защитники на 421-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже ориентировочно 184 420 российских оккупантов.

Только в течение 19 апреля в армии РФ стало меньше на 670 солдат.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли два танка, 10 боевых бронированных машин, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн, две единицы специальной техники, шесть артиллерийских систем, одну единицу реактивных систем залпового огня.

В небе над Украиной ВСУ приземлили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 20 апреля 2023

личного состава – около 184 420 (+670),

танков ‒ 3 667 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 7 120 (+10),

артиллерийских систем – 2 825 (+6),

реактивных систем залпового огня – 539 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 285,

самолетов – 308,

вертолетов – 293,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 386 (+10),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 707 (+15),

специальной техники – 332 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.