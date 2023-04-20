На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 19 апреля.

Он сообщил, что возвращается из командировки, в рамках которой был на Волыни и на границе, в частности, с Беларусью.

— Обустройство границы, защита, развитие приграничной территории — много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую прочность, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства, — сказал он.

Президент вручил награды украинским пограничникам, которые “вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности пограничники воюют на передовой, в частности на самых тяжелых направлениях”.

Зеленский также сообщил, что Украина готовит и новые подразделения, которые будут состоять именно из пограничников.

— Готовим и новые подразделения — подразделения именно пограничников, — которые присоединятся к нашим активным действиям, к движению, которое мы постепенно развиваем, — сказал он

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал развитие областей Украины, в частности, затронул тему Волынской области.

— Сегодня на Волыни провел широкое совещание с руководителями региона, местными правоохранителями, военными, всеми, кто отвечает за безопасность и социальное состояние области. Договорились о нескольких инфраструктурных проектах, которые усилят Волынь — это важно — и позволят гарантировать долгосрочно рабочие места и экономический рост. Уверен, все это мы обязательно реализуем. Очень скоро, — сказал президент.

Украинский лидер добавил, что Киев готовит и международные шаги “не только на эту неделю, а в целом на ближайшее время”.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты за очередной пакет военной поддержки, о котором было объявлено сегодня.

— И отдельно хочу отметить сегодня наших защитников и защитниц неба — Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск. На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, у Украины, очень серьезные. Но должны быть — и, уверен, будут — еще мощнее, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер отдельно поблагодарил воинов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг и мобильной огневой группе 164-й Слободской радиотехнической бригады воздушного командования Восток. Он пояснил, что в течение суток эти воины защищали небо Днепропетровщины, Киева, Киевской области и других городов.

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