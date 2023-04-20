Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский

Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский

На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 19 апреля.

Он сообщил, что возвращается из командировки, в рамках которой был на Волыни и на границе, в частности, с Беларусью.

— Обустройство границы, защита, развитие приграничной территории — много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую прочность, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства, — сказал он.

Президент вручил награды украинским пограничникам, которые “вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности пограничники воюют на передовой, в частности на самых тяжелых направлениях”.

Зеленский также сообщил, что Украина готовит и новые подразделения, которые будут состоять именно из пограничников.

— Готовим и новые подразделения — подразделения именно пограничников, — которые присоединятся к нашим активным действиям, к движению, которое мы постепенно развиваем, — сказал он

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал развитие областей Украины, в частности, затронул тему Волынской области.

— Сегодня на Волыни провел широкое совещание с руководителями региона, местными правоохранителями, военными, всеми, кто отвечает за безопасность и социальное состояние области. Договорились о нескольких инфраструктурных проектах, которые усилят Волынь — это важно — и позволят гарантировать долгосрочно рабочие места и экономический рост. Уверен, все это мы обязательно реализуем. Очень скоро, — сказал президент.

Украинский лидер добавил, что Киев готовит и международные шаги “не только на эту неделю, а в целом на ближайшее время”.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты за очередной пакет военной поддержки, о котором было объявлено сегодня.

— И отдельно хочу отметить сегодня наших защитников и защитниц неба — Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск. На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, у Украины, очень серьезные. Но должны быть — и, уверен, будут — еще мощнее, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер отдельно поблагодарил воинов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг и мобильной огневой группе 164-й Слободской радиотехнической бригады воздушного командования Восток. Он пояснил, что в течение суток эти воины защищали небо Днепропетровщины, Киева, Киевской области и других городов.

Читайте также
ПВО Patriot в Украине и очередной обстрел Херсона: 420-й день войны (онлайн)
Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вспышки в Киеве, взрывы в Днепре и военная помощь от США: 421-й день войны (онлайн)
Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский
Швейцария отказалась помогать G7 в поиске активов олигархов из РФ
Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский
Южная Корея имеет танки и артиллерию, способную помочь Украине на поле боя — эксперт
Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский
В небе Киева видели яркую вспышку: кадры очевидцев
Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Украина уже имеет очень серьезные системы ПВО, но должны быть еще мощнее — Зеленский
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь