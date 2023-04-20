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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Случайно лайк нажму — 12 лет тюрьмы: россиянка жалуется оккупанту в новом перехвате ГУР

російський окупант

Подруга военнослужащего РФ рассказывает о новом законе, который запрещает комментировать или обговаривать войну в Украине. За нарушение грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом говорится в новом аудиоперехвате.

— Я тебе говорю “о дискриминации российской армии, или еще чего там, либо освещении тех действий, которые там происходят”, да, карается законом до 12 лет заключения. Если я еще соседу, хоть кому-нибудь скажу че-нибудь такое…а тот просто возьмет кому-нибудь скажет в органы, что я такая нехорошая — ко мне в гости приедут. Пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечайно лайк куда-нибудь нажму — ко мне в гости приедут, сразу же дискредитация нах*й и все, — говорится в видео.

Ранее оккупант рассказал о “зачистке” мирного населения  в Украине.

Фото: ГУР

Армия России, Война в Украине, Россия
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