Подруга военнослужащего РФ рассказывает о новом законе, который запрещает комментировать или обговаривать войну в Украине. За нарушение грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом говорится в новом аудиоперехвате.

— Я тебе говорю “о дискриминации российской армии, или еще чего там, либо освещении тех действий, которые там происходят”, да, карается законом до 12 лет заключения. Если я еще соседу, хоть кому-нибудь скажу че-нибудь такое…а тот просто возьмет кому-нибудь скажет в органы, что я такая нехорошая — ко мне в гости приедут. Пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечайно лайк куда-нибудь нажму — ко мне в гости приедут, сразу же дискредитация нах*й и все, — говорится в видео.

Ранее оккупант рассказал о “зачистке” мирного населения в Украине.

Фото: ГУР

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