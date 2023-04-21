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Марта Бондаренко, редактор ленты

Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката

адвокат-зрадник
Фото: СБУ

СБУ задержала адвоката-предателя, который собирал для российских спецслужб данные о возможных боевых позициях HIMARS и карты “минных полей” возле Киева.

Злоумышленник ранее работал в прокуратуре, однако провалил переаттестацию и был уволен в 2021 году. Мужчина занялся адвокатской деятельностью. Впоследствии его завербовала российская спецслужба.

Подозреваемый по указанию врага пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговской области, а также в прифронтовых районах Востока Украины.

Предатель также разведывал возможные боевые позиции артиллерийских систем HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.

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Российский агент для помощи подыскивал информаторов.

Сотрудникам СБУ удалось своевременно разоблачить российского агента и задокументировать его преступления во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.

Адвокат также занимался нелегальной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста.

Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката
Разведывал позиции HIMARS и склады ВСУ: СБУ в Киевской области задержала адвоката

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Источник: СБУ
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