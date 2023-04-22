Соединенные Штаты ускорят темпы поставок своих основных боевых танков M1 Abrams в Украину.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по результатам встречи Контактной группы по обороне Украины.

— Мы также ускорили наши планы по поставке M1 Abrams, чтобы обеспечить Украину большим количеством бронетехники в ближайшие месяцы, — сказал он.

Он добавил, что украинские танковые экипажи смогут начать обучение на основных боевых танках США уже через несколько недель в Германии.

Ожидается, что 31 танк M1 Abrams прибудет в ФРГ в конце мая, где на полигоне Графенвер их будут осваивать украинские военные. Предполагается, что тренировки продлятся 10 недель, ранее сообщали в Пентагоне.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли добавил, что американские M1 Abrams смогут изменить ситуацию на поле боя.

— Я предвзят, но, по моему мнению, танки M1 — лучшие в мире. Есть и другие достаточно хорошие танки, как, например, Leopard, их также предоставят (Украине, — Ред.). Но я искренне считаю, что танк M1, когда его поставят, повлияет на ситуацию (на поле боя, — Ред.), — сказал Марк Милли.

Напомним, в целом страны Запада, которые принимали участие в заседании Рамштайн 21 апреля 2023 года, договорились поставить Украине 230 танков и более 1,5 тыс. бронированных машин.

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