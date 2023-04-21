В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным портала, отслеживающего активность российских оккупантов, взрывы в Хмельницкой области могут быть связаны со сбиванием вражеских объектов, которые могут быть дронами-камикадзе.

Пока информацию о взрывах не комментировали ни представители власти, ни военные.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена воздушная тревога практически во всех областях.

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