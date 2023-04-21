Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
В Хмельницкой области слышны взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По данным портала, отслеживающего активность российских оккупантов, взрывы в Хмельницкой области могут быть связаны со сбиванием вражеских объектов, которые могут быть дронами-камикадзе.
Пока информацию о взрывах не комментировали ни представители власти, ни военные.
Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена воздушная тревога практически во всех областях.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.