В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Перед звуком взрыва в украинской столице и области была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 3:21. Telegram-каналы сообщают, что в Киеве можно было услышать звуки повторных взрывов, которые, вероятно, являются работой ПВО. Официального подтверждения нет.

Обновлено в 1:48. Киевская ОВА предупредила о сохранении угрозы в области.

— Угроза в пристоличном регионе сохраняется! Силы ПВО работают по целям. Позаботьтесь о собственной безопасности — оставайтесь в укрытиях до отбоя, — сообщили в ОВА.

Сначала руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что работает ПВО.

Впоследствии в Киевской военной областной администрации также подтвердили, что в области работает ПВО.

— В Киевской области работает ПВО! Придерживайтесь информационной тишины, — говорится в сообщении.

В КОВА призвали ни в коем случае не снимать и не выкладывать в сеть работу средств противовоздушной обороны.

Впоследствии в соцсетях сообщили о еще одном взрыве в Киеве около 1:27 21 апреля, который был слышен в одном из районов столицы. Информацию о повторных взрывах пока не подтвердили официальные лица.

Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги во всех областях Украины. Сначала сообщалось, что на взлет пошел самолет РФ МиГ-31К, но впоследствии сообщалось об угрозе атаки Shahed.

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