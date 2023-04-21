В Киеве во время сирен прогремели взрывы
В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Перед звуком взрыва в украинской столице и области была объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 3:21. Telegram-каналы сообщают, что в Киеве можно было услышать звуки повторных взрывов, которые, вероятно, являются работой ПВО. Официального подтверждения нет.
Обновлено в 1:48. Киевская ОВА предупредила о сохранении угрозы в области.
— Угроза в пристоличном регионе сохраняется! Силы ПВО работают по целям. Позаботьтесь о собственной безопасности — оставайтесь в укрытиях до отбоя, — сообщили в ОВА.
Сначала руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что работает ПВО.
Впоследствии в Киевской военной областной администрации также подтвердили, что в области работает ПВО.
— В Киевской области работает ПВО! Придерживайтесь информационной тишины, — говорится в сообщении.
В КОВА призвали ни в коем случае не снимать и не выкладывать в сеть работу средств противовоздушной обороны.
Впоследствии в соцсетях сообщили о еще одном взрыве в Киеве около 1:27 21 апреля, который был слышен в одном из районов столицы. Информацию о повторных взрывах пока не подтвердили официальные лица.
Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги во всех областях Украины. Сначала сообщалось, что на взлет пошел самолет РФ МиГ-31К, но впоследствии сообщалось об угрозе атаки Shahed.