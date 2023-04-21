США давали мрачный прогноз Украине относительно удержания Бахмута и предлагали Киеву оставить город. Но уже многие месяцы ВСУ сдерживают натиск российских наемников.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Оценки США были мрачными уже в январе. Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении Сил обороны Украины в Бахмуте и предлагал Киеву вывести подразделения из города.

В слитых документах Пентагона под грифом совершенно секретно предупреждалось, что постоянное продвижение российских войск с ноября поставило под угрозу способность Украины удерживать город. А украинские силы, вероятно, окажутся под угрозой окружения, если не выведут войска в течение следующего месяца.

Но официальный Киев назвал удержание Бахмута важной задачей. Это необходимо для поддержания национального морального духа и лишения России права похвастаться каким-либо территориальным приобретением.

Официальный Киев заявляет, что продолжение обороны Бахмута ослабило силы России, ведь там было ликвидировано много наемником группировки Вагнера.

Полковник Павел Палиса, курирующий борьбу за Бахмут, заявил, что и не знал об американских разведданных или рекомендациях о том, как использовать борьбу в Бахмуте для получения дополнительных преимуществ.

Палиса отмечает, что способность удерживать часть Бахмута на несколько месяцев дольше, чем прогнозировалось, является сочетанием классической войны в городе и передовой беспилотной разведки, включая глушение сигналов.

После того как российские войска прорвали периметр Бахмута, Палиса сказал, что оттянул свои силы в жилые кварталы, используя крыши как возвышенности и превращая дома в противотанковые позиции.

В городе обе стороны стали полагаются на разведывательные беспилотники, чтобы запутать навигационные системы противника.

По словам полковника, очень важно иметь глаза в воздухе, чтобы точно бить по врагу.

— Если у нас нет глаз в воздухе, мы не можем поразить врага артиллерийским огнем. Это важно, потому что у нас не так много артиллерийских снарядов. Поэтому наш артиллерийский огонь должен быть точным, — заявил Палиса.

Украина также начала маскировать “домашнюю точку” беспилотника или координаты местонахождения подразделения, которое управляет дроном. Если россияне засекут украинский беспилотник, то “домашняя точка” дрона может оказаться где-то в Австралии.

Источник : The Washington Post

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