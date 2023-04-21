Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

В ISW объяснили, зачем РФ сохраняет КПП на границах с оккупированными территориями

Російський військовий

Россия намерена сохранить контрольно-пропускные пункты между РФ и временно оккупированными территориями Украины по соображениям безопасности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Блокпосты на контрольно-пропускных пунктах значительно замедляют поставку российских боеприпасов на передовую в Донецкой области, однако РФ не собирается от них отказываться.

Согласно данным из отчета, российские военкоры заявляют, что блокпосты и КПП значительно замедляют поставку российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

Аналитики считают, что Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска и не думает о возможности устранения этих препятствий.

Читайте также
Сбито ориентировочно 8 беспилотников: силы ПВО уничтожили дроны на подлете у Киеву
Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО

Фото: ГУР

Источник: ISW
Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Самая горячая ситуация в Бахмуте: ВСУ за сутки отбили более 60 атак – Генштаб
Українські військові, війна в Україні, бої на фронті
Карта боевых действий на 21.04.2023 – ситуация на фронте
Війна в Україні
В ожидании авиационной коалиции: что известно о Рамштайне-11 и приоритетах Украины
Зустріч Рамштайн
Апплодировали стоя: Зеленский выступил перед парламентом Мексики
В ISW объяснили, зачем РФ сохраняет КПП на границах с оккупированными территориями
Взрывы в Киеве, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях: 422-й день войны
В ISW объяснили, зачем РФ сохраняет КПП на границах с оккупированными территориями
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
В ISW объяснили, зачем РФ сохраняет КПП на границах с оккупированными территориями
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
В ISW объяснили, зачем РФ сохраняет КПП на границах с оккупированными территориями
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь