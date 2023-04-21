В ISW объяснили, зачем РФ сохраняет КПП на границах с оккупированными территориями

Россия намерена сохранить контрольно-пропускные пункты между РФ и временно оккупированными территориями Украины по соображениям безопасности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Блокпосты на контрольно-пропускных пунктах значительно замедляют поставку российских боеприпасов на передовую в Донецкой области, однако РФ не собирается от них отказываться.

Согласно данным из отчета, российские военкоры заявляют, что блокпосты и КПП значительно замедляют поставку российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

Аналитики считают, что Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска и не думает о возможности устранения этих препятствий.

Фото: ГУР

Источник : ISW

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