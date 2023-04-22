Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Марта Бондаренко, редактор ленты

В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

В понедельник, 17 апреля, с временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области РФ, захватчики пытались вывезти свои раненых.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Для медицинской эвакуации раненых привлекли 14 грузовых автомобилей.

Однако при попытке пересечения государственной границы Украины на территорию РФ, по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее.

Известно, что во время перевозки часть военнослужащих врага не выжила, ведь они не получили надлежащей медицинской помощи, отмечают в Генштабе.

Другую часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезли в госпиталь, который развернули на базе Троицкой центральной районной больницы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Луганская область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ускоренные поставки танков в Украину и взрыв в Запорожье: 423-й день войны
В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили
ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов и четыре системы ПВО
В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили
Для последних ударов по Украине оккупанты использовали новую партию Shahed — ISW
дрон Shahed Герань-2
ВСУ отбили 53 атаки российского врага на четырех направлениях — Генштаб
війна
Карта боевых действий на 22.04.2023 — ситуация на фронте
війна в Україні
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь