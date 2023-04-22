В понедельник, 17 апреля, с временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области РФ, захватчики пытались вывезти свои раненых.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Для медицинской эвакуации раненых привлекли 14 грузовых автомобилей.

Однако при попытке пересечения государственной границы Украины на территорию РФ, по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее.

Известно, что во время перевозки часть военнослужащих врага не выжила, ведь они не получили надлежащей медицинской помощи, отмечают в Генштабе.

Другую часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезли в госпиталь, который развернули на базе Троицкой центральной районной больницы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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