Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский

російські солдати
Фото: Depositphotos

РФ перебросила под Марьинку Донецкой области так называемые штурмовые подразделения Z. Они заменили десантников, которых после значительных потерь отвели на восстановление.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, в штурмовые подразделения начали набирать по принципу ЧВК Вагнера — то есть людей с криминальным прошлым.

— Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден, — объяснил Дмитрашковский.

По его словам, к ним попали документы врага об этих “штурмовых ротах Z” 8 общевойсковой армии РФ, в которых четко указано, что на их подготовку выделяется всего 10-15 дней.

— Это очень мало для подготовки подразделения, которое должно работать слаженно. Но в России даже не ведут учет людей, погибших в этих подразделениях, — добавил военный.

В целом, если брать ситуацию в районе Авдеевки и Марьинки, как отметил Дмитрашковский, она остается очень сложной, обстрелы не прекращают ни днем, ни ночью, однако ни одна из атак врага не была успешной.

По данным Генштаба, РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки Силы обороны отбили 53 атаки оккупационных войск.

Читайте также
ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов и четыре системы ПВО
Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский

Армия России, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Мар'їнка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Президент Бразилии ответил на предложение МИД посетить Украину
Луїза Інасіо Лула да Сілви
Оккупанты срочно выселяют из домов жителей Новой Каховки — ЦНС
Російський військовий
В списке — партии и ЦИК: Зеленский ввел новые санкции против России
Володимир Зеленський
Генераторы пока продавать не стоит: Россия может накапливать ракеты на осень
електрична станція
Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайна-11
Резніков на базі Рамштайн
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь