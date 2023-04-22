Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский

РФ перебросила под Марьинку Донецкой области так называемые штурмовые подразделения Z. Они заменили десантников, которых после значительных потерь отвели на восстановление.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, в штурмовые подразделения начали набирать по принципу ЧВК Вагнера — то есть людей с криминальным прошлым.

— Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден, — объяснил Дмитрашковский.

По его словам, к ним попали документы врага об этих “штурмовых ротах Z” 8 общевойсковой армии РФ, в которых четко указано, что на их подготовку выделяется всего 10-15 дней.

— Это очень мало для подготовки подразделения, которое должно работать слаженно. Но в России даже не ведут учет людей, погибших в этих подразделениях, — добавил военный.

В целом, если брать ситуацию в районе Авдеевки и Марьинки, как отметил Дмитрашковский, она остается очень сложной, обстрелы не прекращают ни днем, ни ночью, однако ни одна из атак врага не была успешной.

По данным Генштаба, РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки Силы обороны отбили 53 атаки оккупационных войск.

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